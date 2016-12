Más actividades para los chicos en el verano

Escrito por Redacción Web en 23 Diciembre 2016 . Publicado en Deportes

Campamento de Verano 2017 organizado por la Federación Panameña de Tenis

Inicio: 3 de enero de 2017. Edades: entre 4 a 17 de años de edad. Horario: De lunes a viernes. Diurno: De 9:00 AM a 11:00 AM. Vespertino: De 2:00 PM a 4:00 PM. Sábado: De 9:00 AM a 11:00 AM. Ubicación: Llanos de Curundú. Contacto: 232-5196/232-7875 o Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. . Paquetes mensuales: De lunes a viernes: $200.00. Tres días a la semana: $150.00. Dos días a la semana: $100.00.

Verano Deportivo de Pandeportes

Del 16 de enero al 9 de febrero. Actividades: atletismo, baloncesto, boxeo, flag football, fútbol, taekwondo, badminton, voleibol, hockey, jui-jitsu, gimnasia, aeróbico. De 8:30 AM a 11:30 AM. 500-5301/500-5302.



Summer Fun, Conservatorio de Danza

Ballet, acondicionamiento físico, acrokids. Del 10 de enero al 9 de febrero. 388-4057 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Aquatics Swim School

Clases de natación para bebés, niños y adultos. Piscinas techadas y climatizadas. Costa del Este. 392-9958/392-9959

Verano Feliz de PowerClub

Chicos entre 7 y 14 años. Del 10 de enero al 10 de febrero. Entrenamientos físicos. De lunes a jueves, de 10:00 AM a 12:00 PM.

Futzone Campamento de Verano

Metromall y Punta Pacífica. Del 19 de diciembre al 17 de febrero. De 3 a 13 años. Lunes a viernes: 9:00 AM a 12:00 PM.

Verano Deportivo

Kiwanis 2017

Desde las 9:00 A.M. a las 12:45 PM. Actividades: clases de baloncesto, piscina, béisbol y fútbol. Costo $225.00. Ubicación: Ciudad del Saber. Periodo: Del miércoles 4 de enero al 1 de febrero. Para niños de 5 a 12 años de edad. Teléfonos: 317-0740 o 317-0742 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Crazy Park

Paredes de escalar, cage ball, laser tag, trampolines. Altaplaza Mall. 201-2828 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo..

Kid Solutions Verano 2017

Para niños de 4 a 12 años de edad.

Clases de yoga kids y karate kids.

Contacto: 387-3971 o 6463-2083.

Programa de natación del Club Kiwanis

Clases grupales de mamá con bebé. Nado libre o clases para niños. Clases nocturnas para adultos. Programa semanal de 10 sesiones a $90.00. Programa sabatino de 10 sesiones a $50.00. Teléfonos: 317-0740/317-0742.

Patinaje artístico en el Instituto Enrico Fermi

A partir de los 3 años. La primera clase es gratis. Del 10 de enero al 28 de febrero. Lunes, martes y jueves: 5:30 PM a 6:30 PM. Sábados: 9:00 AM a 10:00 AM. 6070-7272.

Casely Tennis, Summer Camp

Entre 5 y 14 años. Tenis, piscina y baloncesto. Ciudad del Saber. 6998-8355.

Instituto Atenea (315-1634/35)

Béisbol, voleibol, fútbol y básket. Del 3 al 26 de enero. De 9:00 AM a 12:00 PM.



Gravity Camp 2017

Mini Olimpiadas, actividades sobre trampolines. Costa del Este. 387-2826/387-2827.

Summer Camp 2017 del Club de Golf de Panamá

Clases de golf, tenis, natación, caminatas, giras de pesca, noche de camping y mucho más.

Costo: $230.00 Del 16 de enero al 10 de febrero. Horario: Desde las 8:00 AM a las 12:00 PM

Contacto: 266-7777 Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Clases de gimnasia con la academia No Limits Gymnastics PTY

Desde los 3 años de edad en adelante. Inicio de clases: 2 de enero. Horario: Desde las 10:00 AM a las 12:00 PM. Teléfono: 395-5550. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Ubicación: Santa Elena, atrás de Texaco, diagonal a Cochez de Chanis.

Camp 2017 del Jump Shoot Basketball Academy

Del miércoles 4 de enero al lunes 30 de enero. Días: Lunes, miércoles y viernes. Horario: Desde las 9:00 AM hasta las 12:00 PM.

Gimnasio de la Universidad de Panamá, Antiguo Curundu High School.

Costo: $250.00

Contacto: 6150-7709/6030-0875