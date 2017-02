Los New England Patriots vuelven a ser los reyes del fútbol americano

Escrito por Redacción Web en 06 Febrero 2017 . Publicado en Deportes

Los favoritos cumplieron, Los Patriots de New England son los nuevos campeones del fútbol americano (NFL).

Ayer en el Super Bowl LI, se esperaba un apretado juego contra Los Falcons de Atlanta y paso al pie de la letra.

Los Halcones dieron un susto a todo los fanáticos de los Pats y cabalgaban de manera holgada y sencilla ante unos New England que no respondían a nada, sin embargo no pudieron mantener una ventaja de 25 puntos (28 a 3) logrados ya cuando trascurrían los primeros minutos del tercer periodo, y poco a poco los Patriotas despertaron con un Tom Brady inspirado y así recortaron distancia hasta empatarlos a menos de un minuto de finalizar el tiempo reglamentario del juego.

Por primera vez en la historia, el Super Bowl se decidió en muerte súbita. Un touchdown de James White, desde la yarda 2, puso el broche de oro para ganar el trofeo. Al final 34-28 fue el marcado final, Tom Brady, de 39 años, gana así su quinto título en la NFL, convirtiéndose en el único mariscal en obtener cinco anillos.

Lady Gaga tuvo un espectáculo de altura

ML | La cantante Lady Gaga interpretó sus éxitos en el show de medio tiempo del Super Bowl e impactó al público bajando a una gran altura al escenario donde el baile reinó

Redacción

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @MetroLibrePTY

Instagram: MetroLibrePTY