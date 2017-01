Los Falcons parten como favoritos ante Green Bay, mientras los Patriots repetirían la final

Escrito por Redacción Web en 20 Enero 2017 . Publicado en Deportes

Los 'empacadores' (Green Bay Packers) disputarán el próximo domingo el título de la Conferencia Nacional de la NFL contra los Atlanta Falcons, en tanto los 'acereros' (Pittsburgh Steelers) se medirán a los New England Patriots en la final de la Conferencia Americana. Los ganadores de esos topes avanzan al Superbowl del 5 de febrero en Houston (Texas).

Tom Brady vs. Ben Roethlisberger. Aaron Rodgers vs. Matt Ryan. Es el cuarteto de quarterbacks animará las finales de conferencia de la NFL. Casas de apuestas de Las Vegas dan a los Patriots como favoritos, por entre 5 y 6 puntos. La línea de puntos de New England está en 28 y la de Pittsburgh en 22,5.

Para Atlanta, la ventaja en las apuestas es de entre 4 y 5 puntos. La línea de puntos de Atlanta está en 33 y la de Green Bay en 28. Los Packers y los Steelers consiguieron la clasificación el pasado domingo, a pesar de su condición de visitantes. Green Bay confía en su gran estrella, Aaron Rodgers, para llagar al Super Bowl. “Simplemente, Rodgers es uno de los tres mejores jugadores que hay actualmente”, declaró Jason Garrett, entrenador en jefe de los tejanos. Ambos equipos se enfrentaron en la semana 8 de temporada regular en el Georgia Dome. El resultado final fue de 33-32 a favor de Atlanta.

Green Bay se medirá a Atlanta, a las 3:05 PM, en el Georgia Dome, Atlanta. Mientras, Pittsburgh y los New England se enfrentarán a las 6:40 PM, en el Gillette Stadium, Foxboro. Se vieron las caras en la semana 7 de temporada regular en el Heinz Field de Pittsburgh. El resultado final fue de 16-27 a favor de Patriots.