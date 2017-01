Liverpool cae en Copa ante un segunda Tottenham evita el desastre al final

Escrito por Redacción Web en 28 Enero 2017 . Publicado en Deportes

AFP | La Copa de Inglaterra se cobró una víctima ilustre, el Liverpool, que perdió 2 a 1 en casa ante un equipo de segunda, el Wolverhampton, este sábado en una cuarta ronda (dieciseisavos de final) en la que el Tottenham evitó el desastre en los instantes finales.Los 'Spurs', terceros de la Premier League, perdían 3 a 2 al borde del descuento de su duelo en casa ante el Wycombe Wanderers, de la cuarta categoría, hasta que Dele Alli igualó en el 89.

Los londinenses respiraron aliviados entonces pensando que forzaban la repetición del partido, pero el destino fue especialmente cruel con los jugadores del Wycombe: en el 90+7, el surcoreano Heung-Min Son puso el 4-3 para el Tottenham, que pasó de sentirse eliminado a clasificarse para los octavos de final, aunque con el susto metido en el cuerpo.

Heung-Min Son ya había logrado marcar el primero del Tottenham, después de que el Wycombe se adelantara 2 a 0 en la primera parte con un 'doblete' de Paul Hayes. El otro tanto del equipo del argentino Mauricio Pochettino lo firmó Vincent Janssen, poniendo entonces un 2-2 provisional.

"Felicidades a los jugadores del Wycombe, se han comportado como héroes", reconoció Pochettino, homenajeando a los derrotados.

También avanzaron a la siguiente ronda de la 'FA Cup' otros grandes de la liga inglesa, aunque con muchos menos sobresaltos.

El Chelsea, líder destacado de la Premier League, no tuvo excesivos problemas contra el Brentford, de la segunda división, al que derrotó 4-0.

Los tantos de los 'Blues' llevaron la firma del brasileño Willian (minuto 14), el español Pedro Rodríguez (21), el serbio Branislav Ivanovic (70) y el belga Michy Batshuayi (81 de penal).

También goleó el Mánchester City, aunque en su caso contra una formación de primera división como es el Crystal Palace, al que ganó 3-0 como visitante, con tantos de Raheem Sterling (43), Leroy Sané (71) y Yayá Touré (90).

El City y su entrenador Josep Guardiola se toman un respiro tras haber saldado con una derrota 4-0 y un empate sus dos anteriores compromisos, lo que había disparado el nerviosismo.

Fue además un buen estreno para el brasileño Gabriel Jesús, recién incorporado al City desde el Palmeiras y que asistió a Sterling para abrir el marcador.

Por su parte, el Arsenal, segundo de la Premier, se paseó con un 5 a 0 en Southampton, con un 'doblete' de Danny Welbeck (15, 22) y un 'triplete' de Theo Walcott (35, 69, 84).

La gran sorpresa del día llegó en el estadio de Anfield, donde el Liverpool se estrelló ante el Wolverhampton, de segunda, al caer 2 a 1.

Además es la segunda eliminación de la semana para los Reds, tras quedar fuera el miércoles en las semifinales de la Copa de la Liga frente al Southampton.

El pasado fin de semana, el Liverpool había perdido además 3-2 ante el Swansea, lo que le dejó a 10 puntos del líder Chelsea en la Premier League.

Todo parece haberse echado a perder para los Reds en apenas una semana.

El Liverpool, en la primera temporada -aunque incompleta- de Jürgen Klopp, no ganó ningún título el pasado curso, pero fue subcampeón en la Europa League y la Copa de la Liga. En la actual su destino parece más dirigido a asegurar uno de los cuatro primeros puestos para poder estar en la próxima Liga de Campeones.

En el horizonte, los Reds tienen un compromiso muy complicado el martes ante el Chelsea en la 23ª jornada de la Premier League.

El Liverpool solo ha ganado un partido de ocho en este 2017, lo que confirma su mal momento.

"Estamos en un momento perfecto para levantarnos porque es imposible descender más abajo. No momento para ser optimista. En este momento nos sentimos realmente mal", admitió Klopp en su conferencia de prensa.

El entrenador alemán, que optó por dar minutos a jugadores menos habituales, incluso admitió que se siente responsable.

"Soy el responsable por la alineación. No puedo culpar a los jugadores. De estos momentos se aprende", afirmó el extécnico del Borussia Dortmund.