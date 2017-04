La tenista Kimiko Date se prepara para un nuevo regreso a sus 46 años

Escrito por Redacción Web en 03 Abril 2017 . Publicado en Deportes

AFP| Cuando Kimiko Date se lesionó el pasado año, pocos podían apostar por otro regreso a la competición, pero no contaban con el espíritu de lucha y sacrificio de esta veterana del tenis japonés, que se prepara para volver al circuito profesional pese a sus 46 años.

"Precisamente porque todos pensaban que iba a retirarme es por lo que he tenido ganas de cumplir el reto", cuenta Date, que sale de un año horrible para ella, marcado por dos operaciones en una rodilla, desde que se lesionó en el Abierto de Australia en enero de 2016.

"Me gusta el tenis, los retos y la competición", asegura Date en una entrevista, realizada entre dos sesiones de entrenamiento.

La jugadora de 1,63 metros, que tiene en su palmarés ocho títulos WTA, recuerda por su juego a otra época en la que los globos y los sutiles golpes liftados tenían a menudo más protagonismo que la fuerza imperante entre las estrellas actuales de la raqueta.

"Las jugadoras asiáticas, entre las que me incluye, no somos especialmente altas o potentes, pero estoy segura de que podemos encontrar algo para plantar cara a este tenis de la potencia", desea.

"Tengo todavía una o dos armas en la reserva: llegar a la bola pronto, los cambios de ritmo... Por eso consigo llegar donde estoy a mi edad", estima.

En su último año de convalecencia, Date ha aprovechado para abrir una panadería en Tokio en la que se le ha podido ver de vez en cuando, para alegría de los clientes. Ha previsto su regreso a la competición en mayo en un pequeño torneo en Gifu, en el centro de Japón.

Date fue una de las mejores del mundo en su día, en los años de Steffi Graf, Arancha Sánchez Vicario, Mónica Seles, Gabriela Sabatini o Conchita Martínez.

"Hice mi primera carrera en los años 1990", recuerda la jugadora nipona, que en 1995 llegó al número 4 del mundo -su mejor posición en el ránking- y que fue semifinalista en tres torneos del Grand Slam (Australia 1994, Roland Garros 1995, Wimbledon 1996). En 1997 se retiró y estuvo fuera del circuito durante 12 años.

"Después volví y empecé mi segunda carrera", repasa sobre su decisión de volver a competir tras la primera retirada. Con un título en Seúl en septiembre de 2009 se convirtió a sus entonces 39 años en la segunda jugadora de mayor edad en conquistar un título WTA, después de la estadounidense Billie Jean King.

Ahora Date siente "como si empezara una tercera carrera, que no será fácil después de un año casi en blanco", admite mientras se seca el sudor de la frente. "Cada día siento dolor, tengo que tener cuidado para forzar (mis límites) demasiado lejos y guardar el control de mis emociones".

"Pero no me meto presión. Sinceramente, no pienso en batir récords. Solo quiero llegar a hacer un tenis de competición", subraya.

¿Está pensando Kimiko Date en cuándo será su retirada definitiva? "Digamos que espero al momento en el que me diga a mí misma que ya está bien, que puedo parar.

¡Todavía no llegó! No me imagino todavía cuál será la razón que me lleve a decir que ha llegado el momento", afirma la jugadora japonesa, que el año pasado se divorció del piloto alemán Michael Krumm.

Kimiko Date tiene como ídolo a Martina Navratilova, que se retiró un mes antes de cumplir 50 años, pero no contempla por ahora seguir en las pistas hasta los Juegos Olímpicos de Tokio, que se disputan en 2020.

"Eso es un no casi al 100%", asegura. "Los Juegos Olímpicos los veré en casa delante de la televisión", sonríe.