‘La Roca’: “no defraudaré a mi gente” ‘Terry’: “se caerá solito, se equivocó”

Escrito por Crispín Chavarría en 18 Enero 2017

¡Querían la pelea, la tienen!...Ahora será cuestión de orgullo y de preparación para brindarle al aficionado una batalla de calidad que pone un desafío al boxeo panameño en su arranque del 2017, con un nuevo choque nominado natural: Jhonatan ‘Terry’ Arenas y Bryan ‘La Roca’ De Gracia son los protagonistas para el 16 de febrero en el Hotel El Panamá y entre Chiriquí y Panamá.

Oficialmente se lanzó ayer, por Eventos del Istmo en el Risoco del Casco Antiguo, la pelea, y aparte del respeto mostrado por ambos también hubo fuertes empellones verbales.

El invicto chiricano De Gracia habló parejo y dijo que no cree que el combate llegará al límite. “El tiempo de Arenas ya pasó, lo vi en su momento como un ejemplo y hoy me toca enfrentarlo. No gano mucho con esa pelea, como dicen, estoy rankeado y el no tiene nada. Es bueno, pero no lo suficiente para ganarme y confío en mis condiciones. Verán a un Bryan distinto a su última pelea con ‘Farallón’ Cortez.

Esta pelea me debe elevar el nivel y le repito, tengo una responsabilidad con mi provincia, la gente que viene en buses. Llevo el peso del boxeo chiricano sobre mis hombros y no los defraudaré”, sentenció ‘La Roca’, quien se mantendrá entrenando en David, Chiriquí.

Jonathan, entre risas, se dedicó a decir que está contento. “Voy por la clasificación. Él se va a noquear solito, no coma cuento. Esta vez regresé para grandes cosas. No me alejaré del gimnasio. Bryan es fuerte, pero veremos si soporta el tren de combate que le espera”, reiteró Arenas.

‘Nada sobre Lomachenko y depende de mandatoria’

ML | La mira del supercampeón mundial Jezreel Corrales está en Japón, dijo ayer el promotor Rogelio Espiño, al ser tocado sobre lo dicho por Arum y Lomachenko. “Se habla de eso, pero no se valora aún a Jezreel y todo depende de lo que diga la AMB por la Mandatoria”.

El Nica con la mirada puesta en México

ML | El ex doble campeón mundial panameño Luis ‘Nica’ Concepción ya está soltando en el gimnasio y es que tiene una posible pelea para finales de marzo o inicios de abril en México. “Hay negociaciones y vamos por buen camino. El Nica quiere redimirse y esa será una buena posibilidad”, dijo el promotor Rogelio Espiño.

