La Liga, el único de los grandes campeonatos que no utiliza la tecnología

Escrito por Redacción Web en 29 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE | La Liga española es la única de las grandes ligas continentales que no utiliza la tecnología del Ojo de Halcón ante la duda de si un balón entra o no totalmente en la portería y evitaría acciones como la vivida en el partido Betis-Barcelona jugado hoy. Este sistema fue homologado y utilizado en la última Eurocopa de fútbol jugada en Francia, en la Supercopa de Europa y a partir de este año a partir de las fases eliminatorias de la Liga de Campeones. Habitual en los torneos de tenis, el Ojo de Halcón es un sistema basado en el uso de cámaras.

La UEFA aprobó el uso de la tecnología en enero de 2016 y determinó que esta tecnología funcionara conjuntamente con la figura de los árbitros asistentes adicionales, que seguirán vigilando la actividad dentro y alrededor de las áreas de penalti. El Ojo de Halcón ha sido la tecnología seleccionada entre un total de cuatro que aspiraban a ser escogidas.

Fue la primera empresa en recibir la licencia de la FIFA y su sistema ya se utiliza en las ligas inglesa, desde la temporada 2013-14, alemana (2015-16), francesa (2015-16) e italiana (2015-16). Este sistema utiliza siete cámaras en cada portería y un software de seguimiento del balón dentro del área de gol. El Ojo de Halcón determinará si la pelota ha rebasado totalmente la línea para tratar de acabar con la figura del 'gol fantasma'. La tecnología permite que en un segundo el sistema enviará una señal vibratoria y otra visual a cada uno de los árbitros del partido en el caso de que el balón haya rebasado totalmente la línea de gol.

El Ojo de Halcón no es el único sistema que se utiliza, también está homologado por la FIFA el 'GoalRef'. El principal problema radica en el coste, ya que supone una inversión de entre 250.000 euros y 500.000 euros por club. La utilización de este tipo de sistemas acaba con situaciones como la que se ha vivido hoy en el Betis-Barcelona. Tras el partido, el directivo barcelonista que encabezó la expedición, Javier Bordas, ha comentado que se tendrían que utilizar las nuevas tecnologías en el fútbol. "Están en todas las competiciones y se han de meter en el fútbol, ya", ha dicho. "En el partido podía haber pasado cualquier cosa, pero la realidad es que no nos concedieron un gol legal que nos podría haber dado el triunfo", ha comentado. Bordas ha asegurado que el empate se podría considerar justo, pero con el gol anulado el Barça habría ganado el partido. El delantero Neymar Jr. publicó dos mensajes en instagram en las que hacía referencia a la jugada. En el primero publicó una foto en la que se veía cómo Mandi sacaba el balón dentro de su portería y en el segundo se quejaba porque en el inicio de la acción ese mismo jugador le derriba dentro del área. Luis Suárez tampoco tenía dudas sobre la acción: "El balón está un metro adentro, pero los árbitros están para hacer su trabajo y nosotros tenemos que seguir trabajando para ganar partidos". Y Aleix Vidal abundaba al respecto. "En el campo ya vi que había sido gol. El jugador estaba dentro de la portería. Si se usara el ojo de halcón se hubiera evitado la polémica", ha recalcado. El técnico barcelonista, Luis Enrique Martínez, asegura que los árbitros necesitan ayuda tecnológica. "He visto una foto del gol. Los árbitros necesitan ayuda, lo que puede venir a través de distinto material (tecnológico) o cámaras para ayudarles. Mantengo el mismo discurso en este asunto, ya sea ante situaciones que nos perjudiquen o nos favorezcan", ha recalcado. El asturiano considera que "esa jugada es reflejo de lo que "podría cambiar" en el fútbol con la utilización de medios tecnológicos para este tipo de acciones puntuales polémicas.