"La Araña" Vásquez busca resurgir con un triunfo sobre el colombiano Martínez Escrito por Redacción Web. 16 Junio 2017 Publicado en Deportes

EFE| El excampeón mundial de boxeo panameño Roberto "La Araña" Vásquez dijo hoy que está contento por su regreso al ring el próximo 5 de julio y que sus dos años de inactividad no serán problema el día que suba al entarimado.

"Estamos animados", manifestó el peleador panameño (33-6-2 26ko), quien en 2005 ganó la corona del peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando derrotó al colombiano Beibis Mendoza.

El peleador, quien salió este viernes del gimnasio con 4 libras sobre el peso (122 libras), aseguró que le queda algo de su fuerte pegada, aunque no se atrevió a predecir si despacharía por nocaut al colombiano Mauricio Martínez (13-11-2 4ko), el próximo 5 de julio, en un casino de la ciudad de Panamá. "Vi su récord.

Es un boxeador con bastante experiencia, pero hacer las cosas correctas en el gimnasio me llevará a la victoria", comentó. El púgil, de 34 años de edad, señaló que no ha pensado en retirarse si las cosas no le salen bien en esta pelea. "No tengo duda de que voy a salir victorioso, no he pensado en eso (retiro), por eso estoy enfocado en hacer las cosas correctamente", indicó.

Imprimir Correo electrónico