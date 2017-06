Julio Dely Valdés le coquetea al Oviedo Escrito por Francisco Márquez . 19 Junio 2017 Publicado en Deportes



El extécnico de Panamá, Julio César Dely Valdés estaría dispuesto de ir por un reto mayor después de conquistar en abril la División de Honor Juvenil de España con el Málaga y de llevarlo a la final de la Copa de Campeones, donde cayó ante el Real Madrid el pasado 6 de mayo.

En una entrevista con ‘El Comercio’, el ‘Panagol’ dijo que le gustaría dirigir al Real Oviedo de segunda división, donde dejó una gran huella en su paso como jugador entre 1997 y 2000 (39 goles en 103 partidos).

“Me encantaría. Siempre digo que me gusta volver a los sitios en los que ya he estado como futbolista”, señaló Dely Valdés.

“Ya he estado en el Málaga como segundo entrenador, he tenido la experiencia de formarme en el fútbol profesional durante seis años y he comprobado por dentro cómo es la Segunda. La plantilla del Oviedo la conozco de la A a la Z y es un club en el que se podría hacer un gran trabajo", agregó.

