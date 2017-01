Jezreel, un campeón a lo invisible: “No me conocen”

Escrito por Crispín Chavarría en 06 Enero 2017 . Publicado en Deportes

El campeón mundial súperpluma AMB, Jezreel Corrales reconoció ayer que su popularidad es mínima, pero que esperaba ganarse a pulso que tan siquiera lo reconocieran en la calle. “Soy campeón a lo invisible, quisiera que me reconocieran más, pero subo una foto a las redes y ni likes me dan, solo un par”, explicó entre sonrisas el único monarca mundial panameño en la actualidad.

Jezreel, argumenta que le queda seguir siendo el mismo de siempre, ser humilde y trabajar duro. “No puedo andar por ahí diciendo soy Jezreel o llamando a la gente para firmar autógrafos. Estoy tranquilo, tengo cero strees”, sostuvo Corrales, añadiendo que no se siente menos porque no le han transmitido sus peleas. “Cada quien apoya el que quiere y espera el momento, yo soy el campeón y no me preocupo. Mi ego es normal, a mi nivel”, señaló el campeón ante la prensa ayer en el Milano del Casco Viejo, donde agradeció el apoyo, una vez más, lo hizo cuando ganó a Uchiyama en el mes de abril de 2016.

Panamá tiene un campeón que quiere por lo menos unas tres peleas al año y que no sea larga la espera para volver.

