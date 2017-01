Godoy, Blackburn, Ovalle y Davis estarán con Panamá en Copa Centroamericana

Escrito por Redacción Web en 04 Enero 2017 . Publicado en Deportes

Los jugadores Aníbal Godoy, Rolando Blackburn, Luis Ovalle y Éric Davis recibieron el visto bueno de sus respectivos clubes para participar en la Copa Centroamericana de la UNCAF que se jugará en nuestro país a partir del 13 de enero próximo.

La FEPAFUT recibió la liberación de estos jugadores quienes se mantienen entrenando con el onceno nacional en el Luis Ernesto 'Cascarita' Tapia de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

El equipo panameño se prepara desde hace dos semanas para este torneo y hoy, tal como estaba programado en el cronograma de trabajo, estará en los entrenamientos el técnico Hernán Darío Gómez quien llegó ayer al país.

Pimentel, baja por lesión

El jugador Valentín Pimentel, llamado a entrenamientos por el técnico Hernán Darío Gómez con miras a la Copa Centroamericana, no podrá jugar dicho torneo debido a una lesión en su muslo derecho.

Gerinaldo Martínez, jefe médico de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT) señaló que Pimentel presenta una "rotura miofibrilar grado I y II (desgarro parcial) de los isquiotibiales de su muslo derecho".

De acuerdo con el galeno, Pimentel estará fuera de las canchas de dos a tres semanas por lo que no podrá jugar el torneo centroamericano.

El jugador se mantiene en tratamiento de rehabilitación con el licenciado Juan Carlos Andrión.

Clarke y Moreno no jugarán

Por su parte, Ricardo Clarke, jugador del Zamora FC de Venezuela, no fue liberado por su club por lo que no estará con Panamá en la Copa Centroamericana.

Clarke participará en la pretemporada con su equipo.

Finalmente, Sergio Moreno, del Deportivo Municipal de Perú, está de vuelta con su club para participar en la fase clasificatoria a Copa Libertadores de América ante el Independiente del Valle de Ecuador los días 23 y 27 de enero.