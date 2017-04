Giménez y la “Champions”: Tenemos un gran equipo y sabemos lo que queremos

Escrito por Redacción Web en 15 Abril 2017 . Publicado en Deportes

EFE| El uruguayo José María Giménez, futbolista del Atlético de Madrid, destacó este sábado, tras la victoria ante el Osasuna (3-0), que ve "sin duda" una gran oportunidad este curso de pelear por el título de la Liga de Campeones, porque su conjunto tiene un "gran equipo", sabe lo que quiere y luchará por ello. "Sin duda que sí (es una oportunidad).

Tenemos un gran equipo, tuvimos un gran resultado en el Calderón, sabemos lo que queremos, estamos convencidos de lo que queremos y vamos a luchar por eso", valoró sobre el máximo torneo europeo, en el que su equipo se enfrenta el martes en la vuelta de cuartos de final al Leicester. Giménez jugó hoy de nuevo de medio centro.

"Soy central. Eso está claro, pero la función de volante central me gusta mucho, porque requiere más contacto con la pelota, más juego aéreo, más dinámica... Contento porque el técnico me está dando la confianza ahí y por el estado físico que tengo, que pensé que no iba a estar tan bueno", explicó. "Físicamente me encuentro bien, me siento bien. Ya después jugar de volante es falta de costumbre.

Como decía en ese momento, no es lo mismo jugar con la cancha de frente que cuando te vienen los rivales por todos los lados. Me voy adaptando cada vez mejor y muy contento, porque el técnico me está dando confianza ahí", añadió. Simeone dijo este sábado que es una alternativa para jugar como medio centro en el partido ante el Leicester. "Soy un jugador que no le importa donde, sólo le importa jugar, y voy a estar preparado siempre.

Donde me necesite voy a intentar dar el máximo de mí. Fui así siempre y no voy a cambiar, donde él me vea que pueda jugar voy a dar el máximo para ayudar al equipo", declaró.