General Definidas las sedes y cabezas de grupo para Copa Oro 2017

21 Diciembre 2016

La Confederación de Norte, Centroamérica y del Caribe de Fútbol anunció este lunes los 14 estadios en 13 áreas metropolitanas en Estados Unidos que servirán como sede de la próxima Copa Oro de CONCACAF que se jugará del 7 al 26 de julio, 2017.

Los lugares, las fechas de la fase de grupos y los grupos para las selecciones ya calificadas - México y Estados Unidos - también fueron anunciadas para la 14 ª edición del evento bienal.

Con el fin de permitir que más aficionados a través de EE.UU. puedan participar en el campeonato continental de primera mano, CONCACAF extendió la marca del torneo en los mercados emergentes de fútbol. La Copa Oro 2017 contará con cuatro nuevas sedes: Alamodome (San Antonio, Texas); Estadio FirstEnergy (Cleveland, Ohio); Levi Stadium (Santa Clara, California); y Nissan Stadium (Nashville, Tennessee).

Diez sedes que albergaron anteriormente la Copa Oro repiten en el 2017 : AT & T Stadium en Arlington, Texas (2009, 2011, 2013); Estadio BBVA Compass en Houston, Texas (2013, 2015); Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania (2009, 2015); Estadio Qualcomm en San Diego, California (1996, 2000); Estadio Raymond James en Tampa, Florida (2011); Red Bull Arena en Harrison, Nueva Jersey (2011, 2013); El Rose Bowl en Pasadena, California (1991, 2002, 2011, 2013); Sports Authority Field en Mile High de Denver, Colorado (2013); Toyota Stadium en Frisco, Texas (2015); el Estadio de la Universidad de Phoenix en Glendale, Arizona (2009, 2015).

"Estamos muy contentos de traer la Copa Oro a nuevos mercados en todo el país. Estas ciudades han demostrado estar listas y dispuestos a ser sede del campeonato de fútbol de la región, y dar la bienvenida al fútbol internacional de clase mundial el próximo verano ", dijo el secretario general de la CONCACAF, Philippe Moggio.

Hasta la fecha, siete selecciones de doce se han clasificado para el torneo del próximo año: Canadá, Curazao, Guayana Francesa, Jamaica, Martinica, México y Estados Unidos.

Canadá, México y Estados Unidos tienen un cupo directo por Norteamérica, mientras que las cuatro naciones caribeñas lograron clasificar en semifinales en la Copa del Caribe CFU 2016-17. Las cuatro primeras selecciones de la Copa Centroamericana - que se disputarán en Panamá del 13 al 22 de enero de 2017 - también serán parte del Torneo.

Los tres mejores segundos clasificados de la tercera ronda de la Copa del Caribe - Haití, Suriname y Trinidad y Tobago - competirán entre sí entre del 4 al 8 de enero de 2017, el ganador de la triangular, se enfrentará al quinto lugar de la Copa Centroamericana para determinar el último cupo para la Copa Oro.

El ganador de la edición 2017 obtendrá el derecho de jugar la próxima Copa CONCACAF, que determinará al representante de la CONCACAF para la Copa Confederaciones 2021 de la FIFA, en caso de que dos campeones aparezcan de las dos próximas ediciones de la Copa Oro.

COPA ORO CONCACAF 2017

Cabezas de grupos

Grupo A: por determinar

Grupo B: Estados Unidos

Grupo C: México

Fechas y sedes fase de grupos

7 de julio, Grupo A: NY / NJ - Red Bull Arena (Harrison, NJ)

8 de julio, Grupo B: Nashville - Nissan Stadium (Nashville, TN)

9 de julio, Grupo C: San Diego - Estadio Qualcomm (San Diego, CA)

11 de julio, Grupo A: Houston - Estadio BBVA Compass (Houston, TX)

12 de julio, Grupo B: Tampa Bay - Estadio Raymond James (Tampa, FL)

13 de julio, Grupo C: Denver - Sports Authority Field (Denver, CO)

14 de julio, Grupo A: Dallas - Toyota Stadium (Frisco, TX)

15 de julio, Grupo B: Cleveland - FirstEnergy Stadium (Cleveland, OH)

16 de julio, Grupo C: San Antonio - Alamodome (San Antonio, TX)

Cuartos de final (orden alfabético por área metropolitana)

Área de la bahía - Levi Stadium (Santa Clara, CA)

Dallas - AT & T Stadium (Arlington, TX)

Los Ángeles - Rose Bowl (Pasadena, CA)

Filadelfia - Lincoln Financial Field (Filadelfia, PA)

Phoenix - Estadio de la Universidad de Phoenix (Glendale, AZ)