Gary Kubiak anuncia, entre lágrimas, su retiro como entrenador de los Broncos

Escrito por Redacción Web en 02 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE| Los rumores se confirmaron al anunciar hoy el propio Gary Kubiak, entre lágrimas, que dejaba el puesto de entrenador de los Broncos de Denver, a menos de un año de haber conseguido el título del Super Bowl 50. Kubiak, que no pudo contener la emoción, en conferencia de prensa, dijo que le había llegado el tiempo de "dejar de entrenar". El ya extrenador de los Broncos rompió en lágrimas cuando dio las gracias a su familia, al dueño de los Broncos, Pat Bowlen, a su equipo de ayudantes, a los jugadores, amigos y otro número importante de miembros de la organización de la franquicia de Denver. "Es una decisión estrictamente personal, basada en lo que ha significado este año para mi y como me siento", explicó Kubiak.

"Estoy convencido que ha llegado el momento de hacer algo diferente. Me retiro de entrenar, no seguiré más dentro de esta profesión, pero tengo grandes cosas que dar y encontraré lo que pueda hacer en el futuro..., y lo que está claro es que dejo los campos". Kubiak les comunicó de manera oficial a los Broncos que dejaba el equipo nada más concluir el partido de ayer domingo, último de la temporada regular de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), que ganaron por 24-6 a los Raiders de Oakland, pero sin efectos de cara a estar en los playoffs de los que ya estaban eliminados (9-7).

Tras haber permanecido con la organización de los Broncos por más de dos décadas como jugador, entrenador asistente y entrenador en jefe, que lo convirtieron en el primer profesional en la NFL que logró los títulos de Super Bowl en ambas posiciones, Kubiak dijo que se iba satisfecho de todo lo hizo por el equipo. Como jugador estuvo nueve temporadas con los Broncos como mariscal de campo, luego fue coordinador ofensivo bajo la dirección de Mike Shanham, posición en la que mantuvo por otras 11, para luego volver tras el paréntesis de dirigir a los Texans de Houston y la ofensiva de los Ravens de Baltimore, como entrenador en jefe y guiarlos al título de Super Bowl.

Después de dos temporadas al frente del equipo en las que logró marca ganadora de 21-11 y el título del Super Bowl 50, Kubiak en la tercera de su contrato ha visto que por distintos motivos, especialmente de salud, no ha podido trabajar de la manera que él deseaba y ese ha sido el motivo que le hizo tomar la decisión de dejar el cargo. El primero en saberlo fue el vicepresidente de operaciones, gerente general y excompañero de habitación como jugador, el exmariscal de campo John Elway con quien la pasada Nochebuena, en un hotel de Kansas City, donde se encontraba el equipo para jugar el Día de Navidad el partido frente a los Chiefs, de dio a conocer sus intenciones.

"Le dije que quería hablarle como amigo no como mi jefe", explicó Kubiak. "Trato de convencerme que no lo hiciese, pero al final entendió los motivos porque no tenían nada que ver si el equipo clasificaba o no a los playoffs". Elway confirmó la versión de Kubiak y dijo que lo conocía muy bien y su decisión a largo plazo era la mejor para él y por lo tanto había hecho lo correcto. Los problemas de salud que han afectado a Kubiak durante los últimos años, se vieron acentuados el pasado 9 de octubre cuando sufrió una compleja migraña tras la derrota de Denver ante los Falcons de Atlanta, su segundo susto en cuestiones de salud en tres temporadas. Los médicos le ordenaron tomarse una semana de descanso y desde entonces no parece tener ningún problema de salud.

En 2013, Kubiak, de 55 años, sufrió un accidente cerebrovascular transitorio al medio tiempo de un partido frente a los Colts de Indianápolis, cuando era entrenador en jefe de los Texans. Kubiak fue despedido al final de esa temporada y tuvo un espectacular regreso en 2014 como coordinador ofensivo en los Ravens, donde había planeado quedarse hasta que Elway, lo contactó tras la salida de John Fox en Denver. Ahora, con Kuiak retirado, se cree que los posibles reemplazos estarán en los candidatos Vance Joseph, actual coordinador defensivo de los Dolphins de Miami, o Kyle Shanahan, coordinador ofensivo de los Falcons.