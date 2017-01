Federer a la final

Escrito por Redacción Web en 27 Enero 2017 . Publicado en Deportes

El suizo Roger Federer señaló tras acceder por sexta vez a la final del Abierto de Australia, que si es el español Rafael Nadal es su rival el domingo, "será una batalla épica".

Sin embrago, el suizo destacó que "lo único que me importa es ganar el domingo”. "No importa quién esté del otro lado de la red; más allá del rival que me toque enfrentar, va a ser muy especial", destacó.

Federer rompió ayer su racha de cinco semifinales perdidas en el Abierto de Australia, al vencer a su compatriota Stan Wawrinka por 7-5, 6-3, 1-6, 4-6 y 6-3, y siete años después luchará por su quinta corona en Melbourne. Federer ganó en tres horas y cinco minutos y se enfrentará en la final del domingo contra el ganador del encuentro de este viernes entre el español Rafael Nadal y el búlgaro Grigor Dimitrov.

La última vez que Federer levantó la copa de campeón en estas tierras fue en 2010. Wimbledon 2012 ha sido el último de sus 17 Grand Slams ganados, y el Abierto de EE.UU. 2015 la última vez que pisó la final de un grande, demasiado tiempo sin verle en el trono El domingo, con 35 años y 177 días, Federer se enfrentará a la historia, para intentar ganar su partido número 100 en este torneo y de paso convertirse en el segundo campeón más longevo en llevarse un grande, en la Era Open, después del australiano Ken Rosewall. Desde que obtuvo su primer torneo grande del circuito de tenis de la ATP, el suizo tuvo un impacto histórico. A horas de disputar en Australia su final número 28 de su carrera.

