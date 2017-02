Élite del golf, lista para el Claro Championship

Escrito por Edwin Pérez en 14 Febrero 2017 . Publicado en Deportes



Omar Tejeira es el único jugador de golf profesional panameño designado para competir en El próximo ‘Panama Claro Championship 2017’, que se jugará en suelo patrio, desde el 15 de al 19 de febrero.

Tejeira también estará en esta cita con el también golfista aficionado nacional, Miguel Ángel Ordoñez, quien figuró como el mejor sembrado de Panamá, durante el Latin American Amateur Championship (LAAC).

Tejeira, de 26 años de edad, se perfila para participar desde mañana en este torneo que “para mi es la oportunidad que se me ha dado. Es por esto por lo que yo siempre entreno en el gimnasio y hago mis rutinas de estiramiento, con las que trabajo con mis juegos cortos y largos, para lo que se avecina. Y siempre estoy entrenando, no importa que haya o no torneo”, dijo el jugador.

Ser local ayuda

La ventaja de ser locales siempre ayuda, ya que es un torneo grande, y es una oportunidad de fogueo para seguir creciendo y mejorar. Y así los muchachos que vienen subiendo vean que hay buen golf en Panamá. “Entreno para representar a Panamá lo mejor que pueda. Tengo metas a seguir con el Tour Latinoamericano y subir en el Web.com por los resultados en el ránking”, comentó.

El Pro Am Claro Championship, por séptima vez en nuestro país

EL Pro Am Panama Claro Championship 2017 es un evento organizado por la Asociación Profesional de Golf de Estados Unidos (PGA). El torneo es uno de los más importantes de América Latina, e incluye paradas en México, Colombia y Panamá. Cabe destacar que con el Claro Championship se abre la temporada del Nationwide Tour de Estados Unidos.

