El ‘Maestrito’ Córdoba cambiará los tinglados por los tribunales

Escrito por Edwin Pérez en 21 Diciembre 2016 . Publicado en Deportes



El excampeón mundial supergallo de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Ricardo ‘El Maestrito’ Córdoba, dejó a un lado sus días de combate en los cuadriláteros y ha tomado los libros de derecho en la universidad para convertirse pronto en un abogado litigante en el ramo penal.

Retirado desde el 2013. Su última pelea fue ante el mexicano Eduardo García. Ganó por KO. “Desde muy joven me tracé metas: La primera era conseguir ser campeón mundial de boxeo y lo hice a los 24 años. Siempre supe que la vida continúa después del deporte y si no estaba preparado académicamente, la vida me absorbería. Por eso me matriculé en ISAE Universidad para estudiar leyes”, comentó.

Córdoba, de 33 años, es casado; tiene dos hijos, uno de 8 y otro de 10.

Recientemente se convirtió en el primer exmonarca de boxeo que logra que su pupila gane una faja mundial. Fue este el caso de la colombiana Dayana Cordero. “Yo no sabía que lo había logrado porque no me había enfocado en eso, me había enfocado en la pelea, y gracias a Dios salió esto. Ahora hay que trabajar para hacer que Dayana mantenga este título mundial por el mayor tiempo posible, hacer el mayor número de defensas para que ella tenga un bienestar para su vida, su familia y sacarle un buen fruto al boxeo”, dijo.

Ahora el desafío de El Maestrito y Cordero está en Mayerlin ‘La Monita’ Rivas, campeona regular de las 118 de la AMB, una pelea que sería el próximo año, pero antes Dayana deberá hacer una defensa opcional, la cual podría ser en Colombia.

“Soy un estricto entrenador”, admitió Córdoba, quien supervisa a siete peleadores: tres profesionales y cuatro aficionados.

“No estaba en mis planes ser entrenador, pero el exdirector de Pandeportes Javier Tejeira, me llamó en el 2012 para ayudar a la selección nacional de boxeo aficionado.

Aprendí mucho del boxeo cubano, que considero muy completo en cuanto a preparación”, aseguró.

“Trabajo muy planificado y no improviso para no caer en la monotonía con mis pupilos, de lunes a viernes en el Centro de Deportes de Contacto de Pandeportes. Y los sábados entrenamos cuando tenemos pelea”, detalló Córdoba.

El Maestrito emitió un mensaje a los púgiles: “Crean en Dios, estudien, ahorren y planifiquen para tener una vida después del boxeo”.

