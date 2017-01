El Madrid logró el pase a cuartos y el récord de partidos invicto

Escrito por Redacción Web en 12 Enero 2017 . Publicado en Deportes

EFE| El Real Madrid logró en Sevilla el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras rentabilizar el 3-0 logrado en la ida, y con el empate a tres en el último minuto sumar cuarenta partidos seguidos sin perder, récord con el que supera al Barcelona de Luis Enrique. Los sevillistas, por su parte, sacaron orgullo, pero no pudieron ni siquiera ganar un partido en el que pusieron mucha intensidad y ocasiones para marcar mas goles. El choque fue algo atípico, pues, aunque los dos entrenadores manifestaron en la víspera que se lo tomaban con la máxima intensidad, en sus convocatorias y posteriormente en las alineaciones se vio que el del domingo en este mismo escenario estaba muy presente, no en vano medirá al actual líder de LaLiga Santander frente al segundo clasificado. El 3-0 de la ida en el Santiago Bernabéu quitó algo de presión a este partido y quizá por ello el equipo que entrena el argentino Jorge Sampaoli salió con mucho desparpajo.

Con nada que perder, los sevillistas salieron en tromba al ataque desde el silbido inicial y con tres jugadores muy adelantados, los argentinos Luciano Vietto y Joaquín Correa y el francés Wissam Bern Yedder. Después de un par de intentonas ante el meta Kiko Casilla, fue en un centro lateral cuando el brasileño Danilo Luiz, en su intento de despejar, introdujo el balón en su portería. El 1-0 llegó antes de que se cumpliera el minuto nueve y hasta ese momento el conjunto del francés Zinedine Zidane estuvo a merced del rival. A parir de ahí, el equipo visitante se enteró de que había empezado el partido y que no podía dejar que el rival se le subiera a las barbas y que se creyera que había posibilidad a la proeza. El Real Madrid empezó entonces a hacerse presente en el centro del campo y a acercarse a los dominios del portero David Soria, este jueves titular por delante Sergio Rico y del italiano Salvatore Sirigu. Marco Asensio, Lucas Vázquez y sobre todo el hispano-dominicano Mariano Díaz, en un rebote ante David Soria, crearon los primeros peligros de los madridistas.

De ahí hasta el descanso el partido estuvo ya abierto, porque el conjunto local no cejó en buscar la meta rival y gozó de alguna oportunidad de poner el 2-0, aunque el alemán Toni Kroos también tuvo en sus botas el empate. El partido se fue al descanso con la mínima ventaja local y con la lesión de un muy batallador Correa, quien incluso tuvo que ser sustituido antes de que concluyera la primera parte para darle la oportunidad de debutar al delantero montenegrino Stevan Jovetic, fichaje de invierno al igual que el defensa francés Clement Lenglet, quien había salido de titular. En la reanudación el Madrid no quiso mas sorpresas y sí salió intenso, hasta el punto de que Marco Asensio, a los tres minutos, puso el empate tras una gran galopada a la contra con la que dejó atrás a todos los que le salieron al paso. Por si había alguna duda, el tanto madridista dejó aún mas sentenciada la eliminatoria pues el Sevilla tenía que marcar otros cuatro y que el adversario no lo hiciera.

Jovetic, en su primer remate como sevillista, logró muy poco después el 2-1 para, al menos, intentar acabar con triunfo e incluso con algún tanto más con claras ocasiones para ello. Sampaoli hizo ingresar al francés Samir Nasri y a Víctor Machín 'Vitolo' para formar un equipo netamente ofensivo con el que corrió muchos riesgos en la defensa, de los que el equipo visitante no quiso desaprovechar, aunque fue Iborra el que metió el tercero para los sevillistas. Sergio Ramos, de penalti del argentino Kranevitter a Casemiro, puso el 3-2 en el tramo final del encuentro y el francés Karim Benzemá, el la prolongación, el empate a tres definitivo, lo que hizo que el Madrid siga invicto un partido más.