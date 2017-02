El derbi de Londres entre Chelsea y Arsenal, duelo estrella de la jornada 24

Escrito por Redacción Web en 03 Febrero 2017 . Publicado en Deportes

EFE| El derbi de Londres entre Chelsea y Arsenal, primer y tercer clasificado en la Premier League, es el encuentro estrella de la jornada 24, en la que el Manchester United visita al vigente campeón, el Leicester, y el Tottenham Hotspur recibe al Middlesbrough. 'Blues' y 'Gunners' se enfrentan el sábado en el estadio de Stamford Bridge, en el partido que abre la fecha (12:30 GMT), después de haberse dejado puntos entre semana: los primeros sumaron un empate a domicilio ante el Liverpool (1-1), mientras que los segundos cayeron por sorpresa en casa a manos del Watford (1-2).

Antonio Conte, entrenador de los del suroeste de la capital, decidirá a última hora si seguir apostando por Willian, titular el martes en Anfield, o devolver la titularidad a Pedro. "Nadie debería pensar que la liga está finiquitada. Todavía puede pasar cualquier cosa. Todavía faltan 15 partidos y tenemos a grandes equipos detrás de nosotros", dijo el preparador italiano, que tiene al Chelsea en lo más alto de la tabla, 9 puntos por encima de Tottenham y Arsenal. En los del norte de Londres es baja segura el centrocampista Aaron Ramsey, que se perderá las próximas tres semanas por una lesión muscular, además de Mohamed Elneny y Granit Xhaka, en la Copa de África el primero y suspendido el segundo.

El Chelsea "es un equipo más equilibrado que antes. Vi su partido del pasado miércoles por la noche ante el Liverpool y sé que N'Golo Kanté está teniendo un impacto crucial. No están en el primer puesto por suerte. (Eden) Hazard y (Diego) Costa están mejor forma que nunca", señaló por su parte Arsene Wenger. El segundo clasificado, el Tottenham Hotspur del argentino Mauricio Pochettino, recibe el sábado en casa al siempre correoso Middlesbrough (17:30 GMT). Los 'Spurs', que tropezaron entre semana en casa del colista, el Sunderland (0-0), buscan sacar los tres puntos y aprovecharse del enfrentamiento de dos rivales como son Chelsea y Arsenal. Danny Rose, Jan Vertonghen, Georges-Kevin Nkoudou y Kieran Trippier siguen de baja, pero el guardameta Hugo Lloris volverá al once tras su ausencia en el Stadium of Light.

"Lo más importante es estar preparado por si el Chelsea nos da la posibilidad (de acercarse). Lo único que podemos hacer es estar ahí. Eso es algo que aprendimos del año pasado: si el Chelsea pierde, tenemos que asegurarnos que nosotros somos el equipo que está ahí", afirmó Pochettino. Los dos clubes de Mánchester, City y United, saldrán a escena el domingo, en sus partidos frente a Swansea (13:30 GMT) en el Etihad Stadium y Leicester (16:00 GMT) en el King Power Stadium. Los hombres de Pep Guardiola reciben al renacido Swansea de Paul Clement con la única ausencia del lesionado Ilkay Gündogan y cargados de moral después de golear el miércoles en Londres al West Ham (0-4). Por su parte, el United de José Mourinho, que se dejó dos puntos de oro en Old Trafford frente al Hull City (0-0), visita la casa del vigente campeón.