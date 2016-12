El beneficio del ejercicio se cae con el gusto por el sofá

Escrito por Redacción Web en 20 Diciembre 2016 . Publicado en Deportes

Depende de la edad y del tipo de persona, pero dedicar una hora al día a hacer ejercicio es beneficioso para la salud según se ha comprobado a lo largo de un sinnúmero de investigaciones en los últimos años.

Da igual si se trata de un entrenamiento de baja intensidad durante más tiempo o de ejercicios intervalos con menos duración, la conclusión es que la actividad física es buena y la inactividad es mala.

El problema surge cuando se combinan las dos de forma acentuada. Un reciente estudio publicado en el American Journal of Physiology, Endocrinology and Metabolism (el medio dedicado a las investigaciones en el campo de la fisiología, endocrinología y el metabolismo) comparó los efectos que se producen en el organismo entre las personas que son activas físicamente pero que a la vez son amantes del sofá o pasan excesivas horas sentados.

Los resultados sugieren que una rutina de ejercicios, por más vigorosa que sea, no logra contrarrestar el efecto negativo que produce el estar sentado por mucho tiempo, dejando latente el riesgo de sufrir enfermedades en el corazón o muerte prematura. "Con la inactividad el metabolismo se hace más lento y eso es perjudicial", le dijo al medio BBC Mundo Juan Francisco Marco, profesor del centro de ciencia deportiva, entrenamiento y fitness Alto Rendimiento en España.

"El cuerpo humano es una máquina que está perfectamente diseñada para moverse, entonces si no lo movemos se va atrofiando. Y el metabolismo depende de la actividad, si no la hay no tiene incentivo para acelerarse", aseguró Juan Francisco Marco.

El ejercicio disminuye los triglicéridos

ML | Las primeras indicaciones mostraron que el ejercicio permitía reducir los triglicéridos, un tipo de grasa asociada a las enfermedades cardiacas que ingresa al flujo sanguíneo después de las comidas.

Cuando se hace ejercicio constantemente se mantiene este saludable efecto, pero cuando se junta con una inactividad de 14 horas por día los triglicéridos permanecen en niveles altos.

