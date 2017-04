Desafiando las olas

Escrito por Edwin Pérez en 17 Abril 2017 . Publicado en Deportes



El surf en Panamá inició sus primeros pininos en los años 60 en el sector de Las Bóvedas en el Casco Antiguo, barrio de San Felipe, y desde ese entonces ha evolucionado esta disciplina que ya incluyen varias divisiones en niños, jóvenes, hombres y mujeres.

En este caso existen campeonas del Surf que ha dejado en nombre dePanamá muy alto, tal es el caso de Sonia ‘Pucha’ García, Samanta Alonso Sara Sánchez, Joany Alfonso y Lia Aoki.

Un nombre que se destaca en los circuitos del deporte en estos momentos es la atleta y publicista Samanta Alonso, quien comenzó a surfear los 7 años de edad, en San Felipe. Alonso, de 27 años, dijo que para mantenerse corre a diario, no come carne de res, ni pollo, solo se nutre con mariscos y evita el arroz y la pizza para mantenerse en el peso para ir a las justas locales y en el extranjero. “El surf antes, era más suave en las competencias, cosa que ha cambiado, ya que los chicos y las chicas hacen cosas nuevas a través de los vídeos que ven e intentan estas maniobras que obliga a los líderes a dormirse en los laureles”, indicó la deportista.

Sueño a concretar

“Esperamos asistir a los Panamericanos, Bolivarianos y los eventos del ciclo olímpico y así poder ir a unos Juegos en Tokio , ya que el surf es olímpico”, dijo Alonso

“Llegó un momento que no había chicas, tuve que competir en el circuito con hombres y foguearme con ellos en el 2014 y quedé de quinta en el ranking nacional masculino”, agregó la deportista. “A ellos no les gustó, pero igual me respetan en el agua. Eso me ayuda a tener un nivel más alto, porque en el extranjero las citas son duras con surfistas de alta competencia”, dijo

Patrocinio y apoyo

El entrenar y competir en el Surf no es barato, porque se debe invertir en equipo. Las tablas para entrenar y otras para competir pueden llegar a costar 500 dólares, pero existen otras, cuyo costo son de miles de dólares.

“Se necesita un patrocinador que no solo nos den implementos sino que ofrezca la parte económica, para que el atleta asuma sus gastos de viajes, alimentación y entrenamiento que a veces se hace en el interior de la república, para buscar las mejores olas”, reconoció Alonso.

Foto: Cortesía Olmedo Guirud | La surfista panameña Samanta Alonso realiza la maniobra aérea en la playa Paki Point, Bocas del Toro. El movimiento consiste en saltar por encima de la ola para volver a entrar en ella.

Edwin Raúl Pérez

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Twitter: @edwinperez1969

Instagram: edwinraulperez1969