Definen convocados sub-20 para gira internacional

Escrito por Redacción Web en 27 Enero 2017 . Publicado en Deportes

La Federación Panameña de Fútbol dio a conocer los 18 jugadores convocados para una gira preparatoria en Medellín, Colombia, donde el seleccionado nacional afrontará cuatro partidos amistosos, contra las categorías reservas de los siguientes clubes:

· Deportivo Independiente Medellín (10:00 a.m.)

· Envigado FC (9:00 a.m.)

· Leones FC (Horario por confirmar)

· Atlético Nacional (9:00 a.m.).

Los partidos serán los días 4, 6, 8 y 10 de febrero respectivamente. Aún está por definirse los estadios.

El equipo entrenará desde este sábado hasta el jueves en el Estadio Luis Ernesto ‘Cascarita’ Tapia (8:00 a.m. a 10:00 a.m.). Posterior a la última sesión, que será el día 2 de febrero de 6:00 a.m. a 8:00 a.m., el conjunto partirá al Aeropuerto Internacional de Tocumen rumbo a Medellín en el vuelo de Copa-613 a las 12:07 p.m.

El listado de jugadores es el siguiente:

Porteros: Aldo Ciel (Dep. Árabe Unido), Diego Orduña (Club Puebla - MEX).

Defensas: César Blackman (Chorrillo FC), Ricardo Phillips (Tauro FC), Jiovany Ramos (San Francisco FC), Javier Rivera (Tauro FC), Andrés Andrade (San Francisco FC), Samir Ramírez (Chorrillo FC) y Armando Brown (CD Plaza Amador).

Volantes: Ricardo Ávila (Chorrillo FC), Adalberto Carrasquilla (Tauro FC), Pablo Magallón (San Francisco FC), Andrés Peñalba (Chorrillo FC), José McKenzie (Tauro FC).

Delanteros: Justin Simmons (San Francisco FC), Ronaldo Córdoba (Tauro FC), Isidoro Hinestroza (San Francisco FC) y Oliver Beckles (Tauro FC).