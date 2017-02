Curry arriesga su patrocinio con Under Armour por hablar de Trump

Escrito por Redacción Web en 10 Febrero 2017 . Publicado en Deportes

La figura de los Golden State Warriors, Stephen Curry, tendrá una plática con el CEO de la firma Under Armour, luego de que no estuvo de acuerdo con la declaración del ejecutivo que dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era un 'Asset' (Activo, en español) de ese país en entrevista con la CNBC.

Sin embargo, a manera de broma el basquetbolista le dijo al San José Mercury News que si se le quita a la palabra 'asset la 'ET', tienen lo que piensa de Trump, es decir un "tonto". El ejecutivo de Under Armour, Kevin Plank, dijo que los comentarios se basaron sólo en una perspectiva de negocio, no en los problemas sociales que afectan a las mujeres, los inmigrantes y otros.

Curry dice el acuerdo entre él y Under Armourno se ve afectado por la gestión de Trump y que está más preocupado por saber si Under Armour adoptará los valores de Trump. Los comentarios se convirtieron rápidamente en un tema candente en las redes sociales, con un hashtag pidiendo un boicot a la compañía.