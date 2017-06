Cristiano está "triste y molesto" y quiere dejar el Real Madrid, dice la BBC Escrito por Redacción Web. 16 Junio 2017 Publicado en Deportes

EFE | El portugués Cristiano Ronaldo está "triste y molesto" tras ser acusado de defraudar 14,7 millones de euros a la Hacienda española y quiere dejar este mismo verano el Real Madrid, afirmó este viernes una fuente cercana al futbolista a la cadena británica BBC.

Ronaldo, de 32 años, que tiene contrato hasta 2021, no descarta regresar a la Premier League o probar su suerte en el París Saint-Germain francés, aunque también se plantea jugar en la liga china, dice la cadena. "Él siente que es honesto, que no hizo nada mal y no entiende lo que está sucediendo.

Está muy triste y muy molesto", explica la BBC, citando a una fuente, del círculo más íntimo del futbolista. Ronaldo fichó por el Real Madrid en verano de 2009 procedente del Manchester United por 80 millones de libras, contratación récord en la historia del fútbol en ese momento, y en noviembre del pasado año renovó su contrato hasta junio de 2016. En el escrito de acusación, el ministerio público acusa al jugador luso de cuatro delitos contra la Hacienda Pública, cometidos entre 2011 y 2014 y que suponen un fraude tributario de 14.768.897 euros.

La Fiscalía señala que Ronaldo se ha aprovechado de una estructura societaria creada en 2010 para ocultar las rentas generadas en España por los derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento "voluntario" y "consciente" de sus obligaciones fiscales en España. Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico del Real Madrid, ha ganado con el equipo blanco dos Ligas, tres Champions League, dos Copas del Rey, dos Mundiales de clubes, una Supercopa de España y una Supercopa de Europa.

Imprimir Correo electrónico