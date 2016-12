Crespo nada contra críticas en su última misión olímpica

Escrito por Edwin Pérez en 23 Diciembre 2016 . Publicado en Deportes

Edgar Crespo ha demostrado con sus conquistas internacionales ser un atleta muy exigente consigo mismo, pero más allá del deportista, está el joven noble de 27 años de edad, que busca devolverle a las nuevas generaciones un poco de lo que ha recibido a través de clínicas de natación para niños.

Crespo pasa sus vacaciones en Panamá, antes de retornar a Austria, donde estudia la maestría en Mercadeo de Administración de Nuevas Empresas, pagada por sus propios medios.

¿Piensas participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020?

EC. “Claramente que sí quiero, pero falta mucho para ir allá. Antes tengo que pasar por los filtros de los Juegos Centroamericanos, Bolivarianos y Panamericanos”.

Te complicaron la participación en un campeonato en tu propio país. ¿Qué análisis haces de este problema?

EC. “Yo iba a hacer una exhibición de siete pruebas y la iba a hacer para mantener el cuerpo activo. Había solicitado los permisos y se había aprobado por todas las provincias y el viernes se levantó una protesta de los padres y no se me permitió hacer las pruebas. Vine a Panamá a competir y a ver a mi familia. Quería pasar las fiestas con ellos”.

¿Qué tanto aporta a tu carrera profesional entrenar en Europa?

EC. “Es bueno estar fuera, porque estoy con atletas que me van a empujar. Allá, en Graz (Austria), nado con gente que compite en los eventos. Hay una variedad bastante grande de nadadores. Conozco a mis contrincantes. Es bueno estar afuera, eso me motiva y ojalá que los atletas pudieran tener esa oportunidad”.

Has participado en tres Juegos Olímpicos. ¿Qué necesitas para llegar a una ronda final?

EC. “Tener un poco más de suerte. Antes de los últimos Juegos, de hecho, al llegar a Río, se me fue todo. Algo pasó. Fue una decepción bastante grande. Las cosas no salen como uno quiere, pero debo seguir”.

¿Cómo está tu relación con Pandeportes y el Comité Olímpico?

EC. “Yo me voy el 5 de enero, debo regresar a Austria. Comienzo el 9 de enero mi entrenamiento. Debo reunirme antes con el director de Pandeportes y el presidente del COP. Les entregaré personalmente a ellos mis calendarios y mis resultados de los eventos del 2016, a ver como se me puede ayudar en los planes del próximo año”.

Llegas a Panamá y descansas un poco la dieta. ¿Qué te arrebata comer en tu casa?

EC. “Me fascina el arroz con pollo e igual el dulce de tres leches y la hojaldre, los como con moderación porque debo mantener el peso”.

¿Qué cambió desde el Edgar Crespo que compitió en su primer juego olímpico al de ahora?

EC. “Soy mas maduro y profesional. Físicamente cambié. En este último periodo fueron satisfactorios los resultados”.