Costa Rica y Panamá buscan su primera victoria en Copa Centroamericana

Escrito por Redacción Web en 14 Enero 2017 . Publicado en Deportes

Las selecciones de Costa Rica y Panamá, favoritas a ganar la Copa Centroamericana que se disputa en tierras canaleras, buscarán este domingo, ante Belice y Nicaragua, su primera victoria en este torneo, después de pinchar ambos combinados en la jornada inaugural.

La primera que tratará de hacer olvidar la mala imagen ofrecida en la primera fecha será Costa Rica, que jugará (18H00 GMT) contra Belice.

El DT del equipo costarricense, Óscar Ramírez, anunció que hará varios cambios de cara a dar descanso a algunos de sus jugadores. Además, también hará rotaciones en la portería, por lo que Danny Carvajal o Leonel Moreira sustituirán a Patrick Pemberton bajo palos.

"Sabemos que las distancias en el fútbol se han acortado y los partidos van a ser sumamente difíciles ahora, pero tenemos que ir a buscar la victoria desde el primer minuto", dijo el delantero Johan Venegas.

Belice llega al encuentro con los ticos con la moral en alto tras conseguir un valioso empate ante Panamá en la primera fecha.

Su DT, el polaco Richard Orlowski, insinuó que Belice podría utilizar la misma táctica defensiva que la empleada ante los canaleros.

Panamá y Costa Rica son equipos "muy fuertes en ataque, con buena posesión y jugadores muy cualificados" y si la estrategia "funcionó ante Panamá puede funcionar ante Costa Rica", manifestó Orlowski.

En el segundo partido de la fecha (20H30 GTM) Honduras defenderá su liderato ante El Salvador, que llega con la moral por las nubes tras su empate ante Costa Rica.

El equipo catracho, que sufrió en la primera jornada para derrotar a Nicaragua, podría realizar varios cambios.

La idea de su seleccionador, Jorge Luis Pinto, es "ir dando madurez" a jóvenes promesas para "utilizarlos en cualquier momento", según anunció.

Enfrente estará El Salvador, un equipo cuyo técnico, el colombiano Eduardo Lara, podrá contar con el volante Darwin Cerén tras cumplir sanción.

Cerén es un jugador "bien importante" y "muy probablemente él sea el capitán" ante Honduras, dijo Lara.

En el último partido de la jornada (23H00 GMT), Panamá se enfrentará a Nicaragua.

Los canaleros llegan al encuentro entre dudas después de su empate en casa ante Belice, lo que provocó algunos silbidos de sus aficionados.

El DT de Panamá, Hernán Darío Gómez, esparará hasta último momento para decidir su once inicial ya que, según él, el tropiezo ante Belice le hará cambiar sus planes originales.

"Me preocupa levantar a Panamá y ver qué fuerza tiene, no sé hasta qué punto tenga una condición física para jugar con un día de por medio", dijo "Bolillo" Gómez.

Por su parte, el seleccionador de Nicaragua, Henry Duarte, ya adelantó que su equipo no saldrá con un planteamiento muy defensivo ante Panamá.

"Hay que hacerle creer al futbolista nicaragüense que sí puede pelear y jugar contra esas selecciones", afirmó Duarte.

Con una jornada disputada, Honduras encabeza la clasificación con tres puntos, seguido de Belice, Costa Rica y El Salvador, con uno, mientras que Nicaragua cierra la tabla sin unidades.

Esta edición de la Copa Centroamericana, que se disputa en formato de liguilla, otorga cuatro cupos directos para la próxima Copa Oro de la Concacaf.