COP: Más dividido que nunca

Una crisis sigue dentro del Comité Olímpico de Panamá (COP) a raíz de la delicada situación que se vivió el pasado 8 de marzo en una reunión del COP, donde estaba el presidente del organismo, Camilo Amado, la secretaria general Estela Riley, y el subsecretario, Allan Baitel.

Este último insultó a la también federada de judo con palabras soeces que se pudieron conocer en las redes sociales.

Luego de esto, en la asamblea general que se celebró la semana pasada, se resolvió conformar la Comisión de Ética del COP, que hará una investigación de lo sucedido en la mencionada reunión.

El presidente de esta comisión, Mario Chan Rojas, junto con los otros comisionados, deberá elaborar un informe sobre lo ocurrido. Por ahora, el COP y su asamblea general no han tomado ninguna posición sobre la secretaria general del organismo, Estela Riley, ni el subtesorero, Allan Baitel. Una vez se obtenga el informe, producto del trabajo que realizará esta comisión, será presentado ante la próxima asamblea general del COP, en donde se tomarán decisiones al respecto. Se conoció que Baitel y Amado le pidieron a Riley disculpas por el mal momento que tuvo que pasar, pero la dirigente de judo no las aceptó.

El vicepresidente del COP y federado de atletismo, Elmer Ortíz, manifestó que “espero que este problema se subsane pronto y nos enfoquemos en proyectos para el bien del deporte nacional”.

Para el federado de natación, Franz Wever, “esto no debió pasar, ya que a una dama no se le trata de esa manera”. Riley ha denunciado por semanas que no tiene funciones dentro del COP y que su presidente, Camilo Amado, la tiene relegada de la agenda del organismo.

