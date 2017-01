Carew sin complicaciones y volverá a su casa pronto

Escrito por Redacción Web en 20 Enero 2017 . Publicado en Deportes

En términos de béisbol, el miembro del Salón de la Fama, el panameño Rod Carew, ha redondeado la 3era base y se dirige a casa para recuperarse de un trasplante de corazón y riñón. Carew dijo que sus médicos están encantados con su progreso. Recientemente pasó el hito de un mes sin ningún signo de rechazo y está recuperando la fuerza minada por la agotadora operación. Ha pasado la última semana en un centro de rehabilitación y espera ser puesto en libertad tan pronto como este fin de semana.

"Estoy muy bien", dijo Carew a la American Heart Association News en su primera entrevista desde la operación del 16 de diciembre. "Sólo quiero que avisen a la gente que necesitan para obtener sus corazones bien. Muchas personas oyen eso, pero no prestan atención. Quiero que escuchen realmente lo que estoy diciendo". Carew hizo hincapié en su agradecimiento a la familia de su donante de órganos. Ambos órganos procedían de un joven (de 29 años) cuya decisión desinteresada ayudó a salvar varias vidas, dijo Carew. “Es mi hermano de sangre”, dijo Carew. "Aprecio todo lo que él y su familia han hecho por mí y por otros". La publicidad que rodea a este caso podría reunirlos antes si la familia llega a los Carews. "Espero que lo hagan", dijo la esposa de Carew, Rhonda. "Me encantaría que sus padres oyeran el corazón de su hijo latente dentro de Rod.", quien espera volver al Hall Of Fame.