"Canelo" y De la Hoya chocan con Chávez Jr. y piden firme

13 Enero 2017 . Deportes

El bicampeón mundial Canelo Álvarez fue severo en sus declaraciones para responder a Julio César Chávez Jr. luego que el sinaloense asegurara que no tiene ningún contrato en la mesa, al pedirle que no deje que lo traten como un niño y firmara ya el contrato para pelear.

Julio César Chávez Jr. había escrito en su cuenta de Twitter tras saberse que las negociaciones se han complicado que sólo estaba esperando el contrato para firmarlo. "No me lo han hecho llegar. Yo dije sí a todo", reveló el Junior respecto a las negociaciones para pelear con el compatriota Canelo.

"Hasta hoy todo es fantasma, no he visto contratos ni nada formal, no sé si solo estás haciendo promoción", añadió el sinaloense, lo cual despertó cierta irritación en el púgil tapatío que nada tardó en contestar en su twitter acerca de las palabras del boxeador sinaloense.

"@jcchavezjr1 no dejes que te traten como a un niño, el contrato lo tiene tu gente desde ayer fírmalo y que se haga la pelea", escribió, Álvarez.

El ánimo subió un poco de tono cuando Chávez tocó el tema de la pelea que nunca se pudo realizar entre Canelo y Golovkin.

"@Canelo la gente sabe que no es justo lo que intentaste hacer con otro peleador que no quisiste pelear con él, hay que tener humildad canelo".

Óscar de la Hoya, promotor de "Golden Boy Promotions", se unió a la discusión y le pidió al "Hijo de la Leyenda" que deje de mandar mensajes en público y señaló que el mánager (Al Haymon) del Júnior ya tiene en sus manos el contrato de cuatro páginas.