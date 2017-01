Escrito por Redacción Web en 16 Enero 2017 . Publicado en Deportes

ML | "Estamos listos para darle a la gente la pelea que quiere. Para mí esta es una pelea de orgullo, y la tomo por orgullo, es una de las peleas que más en serio vamos a tomar porque quiero dar una buena cátedra", dijo Canelo por teléfono.

"La verdad no me importa que Julio vaya a pesar 180 lb o 200 lb, nada más me preocupa entrenar al 100% y llegar fuerte". "Los estilos se acoplan para una gran pelea y hasta ver un KO", prometió.