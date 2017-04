Calvario sin sueldo en el exterior

Escrito por Francisco Márquez en 04 Abril 2017 . Publicado en Deportes





El cartel de goleador y la vasta experiencia no son garantías para sentirse cómodo en un club si el jugador no es remunerado como se merece.

Dicho problema afronta el veterano delantero de la selección nacional, Blas Pérez, quien va para dos meses sin recibir su salario en el Blooming de Bolivia, uniéndose de esta forma a una lista de jugadores panameños que han pasado por esta difícil situación en el extranjero como Luis Tejada, Nicolás Muñoz, Edwin Aguilar, Rolando Escobar, Alberto Quintero y José Calderón.

“El 13 de abril se van a cumplir dos meses desde que llegué y no he recibido un peso”, sostuvo el ‘Súper Ratón’ el pasado sábado a Blooming Noticias.

“Es un tema preocupante, soy de los jugadores que no aguantan mucho estas cosas, voy agarrando mis cosas y me voy”, agregó el ex jugador del Árabe Unido.

El presidente del Expreso Azul, Juan Carlos Paniza, lamenta el trago amargo que atraviesa Blas Pérez y recalcó que los clubes deben ser responsables y afrontar los compromisos adquiridos con sus jugadores.

“Las federaciones de turno tienen que ver esto con más lupa para hacer los correctivos”, señaló.

Paniza dijo que habló con Blas y él terminará el torneo. “Después estaremos conversando para ver si vuelve a Panamá”.

