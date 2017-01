Bolillo justifica rabieta y Pinto se disculpa

Escrito por Francisco Márquez en 19 Enero 2017 . Publicado en Deportes



Un día después de que los técnicos colombianos Hernán ‘Bolillo’ Gómez, al servicio de Panamá, y Jorge Luis Pinto, al frente de Honduras, sostuvieran una acalorada discusión tras la derrota de la Roja 0-1 frente a la Bicolor en la tercera jornada de la Copa Centroamericana, Pinto ofreció disculpas a través de las redes sociales, por el altercado con su compatriota en el Rommel.

“Siento lo sucedido anoche [el martes], el ambiente del fútbol genera diversas emociones, mi respeto y cariño siempre para todas las personas del fútbol”, escribió Pinto en Twitter.

Bolillo explicó durante la conferencia de prensa posterior al encuentro la razón que lo llevó a perder los estribos y estar a punto de llegar a los golpes con su homólogo.

“Cuando terminó el partido me fui para donde él y le dije no pelee tanto, no moleste tanto, así no puedes ir a un Mundial” sostuvo Gómez.

“Jorge me dijo que nosotros le pagamos al árbitro el partido (eliminatorio del 11 de noviembre) contra Honduras en Honduras, eso lo va a tener que comprobar. Yo me le arrime por las buenas hasta que me salió con eso. Ahora vienen las eliminatorias y nos va ha tener que respetar acá”, agregó.

