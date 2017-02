"Bolillo" cumple hoy tres años al frente de la Sele entre altibajos

Escrito por Francisco Márquez en 15 Febrero 2017 . Publicado en Deportes



Comprometido a llevar a Panamá al Mundial de Rusia 2018, así empezó la gestión del colombiano Hernán Darío Gómez al frente de la Sele el 15 de febrero del 2014. Hoy ya se cumplen tres años de un proceso que ha estado marcado por las críticas sobre sus resultados y los enfrentamientos verbales con la prensa local.

Juan Carlos Cubilla, DT de la selección Sub-17, señaló que se ha visto un crecimiento con Bolillo y destacó la oportunidad que le ha dado a los jugadores de la LPF.

“Ha marcado una gran diferencia en nuestro fútbol. Es muy bueno el funcionamiento táctico. En cada partido ha mostrado un nivel óptimo”, dijo.

Por su parte, Rolando ‘Ñato’ Palma, timonel del Tauro FC, cree que Gómez encontró una buena base y le ha sabido sacar provecho.

“Le ha dado mucha formalidad a los jugadores jóvenes en lo táctico”, indicó.

Para el ex seleccionado nacional Roberto ‘Bombardero’ Brown, ha llenado las expectativas, pero “su relación con los medios ha dejado mucho que desear”. El también ex seleccionado, Ricardo Phillips, señaló que a pesar que cuenta con todos los recursos, no “ha sido honesto”.

Buen sueldo y premio por llegar a Rusia 2018

El portal ‘Finance Football’ publicó, en junio del pasado año, la lista de los 16 técnicos de los equipos que participaron en la Copa América Centenario con sus ingresos mensuales y anuales.

Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, estratega de Panamá, se ubicó en el puesto 12, con un salario mensual de 38 mil 700 dólares y una suma anual de 450 mil dólares.

La Fepafut indicó en diciembre pasado que el colombiano recibiría $1 millón, en caso de clasificar a la Sele al Mundial de Rusia 2018.

