Escrito por Redacción Web en 11 Abril 2017 . Publicado en Deportes

ML | El delantero panameño Blas Pérez aún no sana del desgarro en su muslo izquierdo y no estará para acompañar al Blooming este viernes, cuando visite a The Strongest en La Paz.

Miguel Méndez, fisioterapeuta del equipo, sostuvo que es mejor esperar unos días más a tener que lamentar su ausencia por más tiempo, ya que el jugador no ha completado los plazos de recuperación.