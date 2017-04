Aplazado al miércoles el Borussia Dortmund-Mónaco tras explosión

AFP | El club de fútbol alemán Borussia Dortmund anunció este martes el aplazamiento al miércoles de su encuentro de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Mónaco después de que uno de sus jugadores fuera herido por las explosiones cerca del autobús del equipo.

El encuentro "ha sido aplazado" este martes y se jugará el miércoles a las 18h45 (16h45 GMT), señaló el club en su cuenta de Twitter.

#bvbasm has just been postponed until Wednesday, 12 April 1845 CET. Tickets remain valid. Thanks to everyone involved in the decision.