Tarjetas para el metro/bus

Escrito por Lineth Rodríguez en 10 Enero 2017 . Publicado en Cotilleo sin pesar

Así como pusieron cajeros automáticos en las estaciones del metro y Bibliometros, sería bueno que tuvieran una máquina con tarjetas temporales, como en Colombia, Francia, España, entre otros.

Se volvió costumbre que la gente no compre su ‘ticket’, por ello, en cada esquina te encuentras a alguien dándote dinero para que lo pases por el torniquete del bus o del tren.

Entiendo que a veces las máquinas de recargas no funcionan, y la gente se ve en la necesidad de pedir ayuda, pero he visto a otros que dicen “no compraré eso, yo le digo a alguien y me pasa”.

Viajeros o quienes vienen del interior se verían beneficiados con un método alterno.