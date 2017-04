Escrito por Lineth Rodríguez en 12 Abril 2017 . Publicado en Cotilleo sin pesar

Un país bordeado por mares, con ríos caudalosos y lagos, es increíble que un 25% de la población no tenga agua.

Con 54 potabilizadoras funcionando uno se pregunta ¿cuántas más deben agregar para que tengamos agua al 100%?, si ya ese número es bastante amplio. Lo peor, es que un cuarto de millón de clientes estén morosos, incluyendo entidades de gobierno.

No entiendo cómo abastecen a tanta gente mala paga; estoy segura que si yo no cancelo mi recibo, me cortan el agua de inmediato.