Escrito por Lineth Rodríguez en 11 Abril 2017 . Publicado en Cotilleo sin pesar

No estaba allí, pero sé de buena fuente que a una muchacha le quedó atascado el pie entre el espacio del metro y el andén. Fue toda una algarabía, pero a pocos les importó el accidente de la persona, porque esa famosa “cultura metro” no existe en Panamá.

Cada día hay más gente desesperada por subirse al vehículo, aunque no cabe. No hay orden, las puertas pitan porque no se pueden cerrar y ni uno se baja.

Sé que es un problema de educación, lo cierto es que si no hacemos algo se pondrá peor.