¡Famosos estrellados!

Escrito por Lineth Rodríguez en 18 Abril 2017 . Publicado en Cotilleo sin pesar

Ganar premios, salir en novelas, o películas genera a veces tanto revuelo en algunos panameños que están en la carrera artística, que luego se inflan como los globos de helio.

El problema es que, la fama no dura para siempre y, en este país, no te da ni un real. No estamos en Hollywood por ello hay que mantenerse con los pies en la tierra.

Respeto a Gaitanes, Erika Ender y Robin Durán, entre otros artistas humildes de corazón. Ellos saben que no están para complacer a manzanillos, sino a un público.