Retazos de una banda Escrito por Mario Lara . 20 Junio 2017

El hecho no significa poca cosa. En los tribunales se juega la libertad un individuo que por cinco años portó la banda más distinguida que una nación pueda ofrecerle. Desde la presunción de inocencia hasta los juicios a priori, cada panameño (en uso de sus facultades mínimas) tiene una opinión al respecto. Pero el tema no pasa solo por la dimensión del acusado, sino de cómo la categoría de presidente se percibe cada vez menos como la representación genuina del pueblo. No cambia nada si al sindicado se le otorga una fianza o no, pues la banda tricolor ya está percudida.

