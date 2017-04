Los sin tierra

Escrito por Mario Lara en 03 Abril 2017 . Publicado en Al pie del cañón

La condición de personas sin tierra se asocia a países con altos índices de marginalidad. Pero como tantas otras contradicciones en la convivencia social, los nómadas también pueden habitar de cara al desarrollo y a espalda de sus beneficios. Esta última semana 600 familias fueron desalojadas de terrenos en Pedregal, en un operativo policial que ‘necesitó’ de 700 uniformados. La ocupación ilegal no tiene justificación. No obstante, es irresponsable que un desarraigo de tal magnitud no haya contemplado la reubicación temporal de estas personas. Deshumanización en la capital que crece sin parar.