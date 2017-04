Escrito por Roberto E. Robinson en 05 Abril 2017 . Publicado en Ajuste de Cuenta

Desde hace poco menos de una década se habla del gran potencial de Panamá en su desarrollo futbolístico. Pero la realidad es que nos falta mucho...muchísmimo. Desde infraestructuras, mentalidad, entrenadores y financiación. Lo último, es la base para que todo lo demás se dé. Sin dinero, no hay nada. Es un ciclo, la gente ni los patrocinadores no apoyan si ven un mal espectáculo y el espectáculo es malo porque no recibe el apoyo de la afición ni de los anunciantes. Hay que romper este vicio.